Hazır giyimde Babalar Günü eskisi gibi değil

Babalar Günü’ne sayılı günler kala hazır giyimci esnaf, eskisi gibi satış yapamamaktan yakındı.

Babalar Günü denince akla gelen ilk hediyelerden biri olan hazır giyim, eskisi kadar rağbet görmüyor. Gerek teknolojinin günlük hayatta çok daha fazla yer kaplaması, gerekse marka ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte hazır giyim sektörü 10 yıl öncesine kadar hareketli değil. Vatandaşların babaları için artık gömlekten ziyade farklı hediyelere yönelmesi bu sektörün işlerini oldukça yavaşlattı.



“2010’dan önce Babalar Günü daha özel bir gündü”

Eskişehir’de hazır giyim işiyle uğraşan esnaf Fatih Kaya, satışlarının 10 yıl öncesine kıyasla düştüğünü anlattı. Babalar Günü’nün yaklaşmasıyla işlerinin az da olsa hızlandığını belirten esnaf, “Gömlek ve kemerler hediye olarak tercih ediliyor. Gömlek fiyatları 7090 TL arasında değişirken kemerler ise 25 TL'den başlıyor, 80 TL'ye kadar var. Babalar Günü'nün yaklaşması nedeniyle satışlarımız biraz hareketlenmeye başladı, ancak bu durum 10 yıl öncesinde çok daha farklıydı. 2010’dan önce Babalar günü daha özel bir gündü. Özellikle bu yıldan sonra Babalar Günü’nün eskisi gibi olmamasından dolayı bizim işlerimiz de çok duruldu. Hala Babalar Günü nedeniyle gelip babaları için gömlek, pantolon, kemer gibi ürünler alan oluyor, ancak bu eskiden daha fazlaydı. Gömleğe talep eskiden çoktu, bazen yetişmiyordu” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.