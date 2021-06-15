ESOGÜ Havalı Silahlar ve Atıcılık Kulübü faaliyetlerine devam ediyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Havalı Silahlar Atıcılık Kulübü sorumlu öğretim üyesi ve antrenörü Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz, kulübün pandemi koşullarından etkilense de faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Kulübü’nün 2014 yılından beri hem spor kulübü hem de öğrenci kulübü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Doç. Dr. Hüseyin Gürbüz, kulübün pandemi döneminde de faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Doç. Dr. Gürbüz, ESOGÜ Havalı Silahlar Atıcılık Kulübü’nün hem ESOGÜ’ye Türkiye çapında şampiyonluklar da dâhil olmak üzere dereceler kazandırdığını hem de kulüp sporcularının bireysel dereceler elde ettiğini kaydetti.

Pandemi koşullarının kendilerini de olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Gürbüz, 20212022 öğretim yılından itibaren öngörülen rahatlamanın gerçekleşmesi halinde kulüp faaliyetlerine ivme kazandırmayı ve yeni başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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