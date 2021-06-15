Odunpazarı Belediyesi hayvanseverlerle iş birliğini sürdürüyor

Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların sağlığını korumak amacıyla rutin aşı takvimini uygulamaya devam ederken hayvanseverlerle de iş birliğini sürdürüyor.

Sokakta yaşayan hayvanlar için, atölyelerinde imal ettiği ‘Şirin’ ve ‘Şirine’ hayvan besleme heykellerinden, köpek kulübeleri ve kedi evlerine kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan da hayvanseverler ile iş birliğini sürdürüyor. Geçici Hayvan Bakımevi, Odunpazarı Bölgesi’nde iç dış parazite karşı aşı çalışması yaptı. Hayvanseverlerin de katıldığı aşılama çalışmasında, yavru ve yetişkin sokak köpeklerinin eksik aşıları tamamlandı.



“Sıcak havalarda kapınızın önüne bir kap su koymayı ihmal etmeyin”

Odunpazarı Bölgesi’nde sokakta yaşayan hayvanlar için çalışmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, hayvanseverler ile yaptıkları iş birliğini ise sürdüreceklerini kaydetti. Sıcak havalara dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan sokakta yaşayan can dostlarımızı unutmamalarını istedi. Yetkililer, “Sıcak havalarda su bulamayan can dostlarımız için kapınızın önüne, parklara, sokaklara 'bir kap su' koymayı unutmayın” dedi.

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