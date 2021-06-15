Eskişehir’de 514 bin 147 aşı rakamına ulaşıldı Prof. Dr. Uğur Bilge, Aşı Uygulama Merkezlerindeki çalışmalarını yakından gözlemliyor Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Pandeminin bitmesi için aşı olmayı ihmal etmemeliyiz”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge korona virüsle mücadele çalışmaları başta olmak üzere sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmek, saha çalışmalarını yakından gözlemlemek amacıyla yaptığı ziyaretlerine devam ederken, “Aşılar güvenli ürünlerdir, aşı olmayı ihmal etmemeliyiz” dedi. Bilge, Eskişehir’de toplamda 514 bin 147 aşılama gerçekleştiğini belirtti.

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Sanayi Odası hizmet binasında oluşturulan Aşı Uygulama Merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Uğur Bilge, hastanelerin aşılama odaları, poliklinik hizmetleri ile acil servisini gezerek vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi. Değerlendirmeler sırasında vatandaşlarla sohbet etme imkânı bulan Bilge, vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayarak onların endişelerini giderip, yapılan aşılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Herhangi bir aşı adayı olan ürünün insanlara verilmeden önce, klinik öncesi sınavlardan geçtikten sonra klinik geliştirme ve üretim zinciri dâhil birçok teste tabii tutulduğunu belirten Bilge “Bu aşamalarda kullanılan aşının toksik etkilerinin olup olmadığı ve vücudun verdiği tepkiler dikkatle incelenir. Aşılar güvenli ürünlerdir. Aşı yan etkilerinin çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Aşılanan kişilerde; aşı uygulanan yerde kızarıklık, hassasiyet veya ağrı olabilir. Aşılama sonrasında istenmeyen bir etki görüldüğünde hastaneye veya aile hekiminize başvurulabilir” dedi.



“Aşı olmayı ihmal etmemeli ve mutlaka yaptırmalıyız”

Pandemiyi sonlandırabilmek için toplumun yüzde 6070’lik bir kısmının aşılanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Bilge, “Eskişehir’de bunu yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Aşı olmayı ihmal etmemeli ve mutlaka yaptırmalıyız. Bunun yanında pandemiden korunmak için hala en önemli tedbirin maske, mesafe ve hijyen olduğu da unutmamalıdır. Covid19 aşısı tanımlanmış olan vatandaşlarımız, Alo 182 ve Merkezi Hekim Randevu Sistem (MHRS) uygulaması üzerinden randevu alarak Aile Hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak aşılarını yaptırabilirler. Vatandaşlarımızın rahatlıkla aşılarını olabilmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından her türlü tedbir alınmıştır” diyerek vatandaşlara en yakın sürede aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.



Eskişehir’de 514 bin aşılama gerçekleşti

Öte yandan Prof. Dr. Uğur Bilge, bugüne kadar Eskişehir’de 1 doz aşı uygulanan kişi sayısının 310 bin 989, 2 doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 203 bin 158 olmak üzere toplamda 514 bin 147 aşılama gerçekleştiğini belirtti.

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