Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

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Eskişehir’de şüphe üzerinde durdurulan ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği öğrenilen şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hoşnudiye Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya devriyelerin uygulamasında durumundan şüphelenerek durdurdukları D. T. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan kaba üst yoklamasında 0,20 gram tütün ile karışık esrar ve 1 adet sentetik hap bulunan şahsa ayrıca şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalinden de idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.

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