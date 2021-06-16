(ÖZEL) Gelen sel görüntüsünü çiftçi böyle görüntüledi

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde gelen sel görüntüsü çiftçilerin telefon kameralarına yansıdı.

Günyüzü ilçesi Mercan Yalkı mevkii ile Yeşilkaya Dikilitaş mevkiinde etkili olan yağış sele neden oldu. Yakınlardan bulunan dağdan inen yağmur suları ekili arazilere zarar verdi. Tarla kenarında bulunan sulama kanalı ise gelen sel suları ile dolup taştı. Taşan sular yolun karşısında bulunan diğer tarlalara geçti. Yol kısa süre trafiğe kapandı. Selin geçmesini bekleyen sürücüler ve çiftçiler yaşanan bu anları ise cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.