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ZEY DER’den Bilecik Bayırköy Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

İHA

ZEY DER’den Bilecik Bayırköy Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, kuruluşundan bugüne kadar derneğe katkılarda bulunan Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a teşekkür edilerek iadei ziyarette bulundu.
Derneğin Onursal Üyesi olan Mustafa Yaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ZEY DER’e desteklerinin devam edeceğini ilettiği kaydedildi.
ZEY DER Başkanı Mehmet Ali Uz, “Yönetim Kurulu olarak Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

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