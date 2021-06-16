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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tetik ve Alfa’dan uyuşturucu kaçmıyor

İHA

Tetik ve Alfa’dan uyuşturucu kaçmıyor

Eskişehir’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda jandarma narkotik köpekleri Tetik ve Alfa, 854 gram bonzaiyi şüphelilerin sakladığı yerde buldu.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince S.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi Çifteler ilçe merkezinde ikamet ettiği adreste sattığı öğrenildi. Alınan bilgi neticesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çifteler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak operasyon düzenlendi. Şüpheli S.A. ve eşi S.A.’nın evinde jandarma narkotik köpekleri Tetik ve Alfa ile yapılan aramada; 854 gram bonzai, 89 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan kilitli poşet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 10 adet tüfeğe ait mermi ele geçirildi.
Kadın şüpheli S.A. “Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” suçu kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki diğer şüpheli S.A., Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin tamamlanmasını ardından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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