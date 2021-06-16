DSİ’den Eskişehir’e iki müjde Milli ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı sağlanacak

Devlet Su işleri (DSİ) Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2.Kısım işlerine ait ihaleler yapılarak sözleşmeleri imzalandığını duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında milli ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı sağlanması bekleniyor.

Eskişehir ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynarken Devlet Su işleri (DSİ) bu kapsamda Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması 2.Kısım işlerinin ihalelerinin yapıldığını müjdeledi.

Konuyla ilgili konuşan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım ile Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2.Kısım işlerinin ihale süreci tamamlanmış olup, işlerin yapım sözleşmesini imzaladık. Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım işinin tamamlanması ile 12 bin 700 dekar, Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2.Kısım işinin tamamlanması ile 6 bin 330 dekar arazi sulanacaktır. Projelerin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Milli ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor”

Genel Müdür Yıldız, Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım işi ile 46 kilometrelik, Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2.Kısım işi ile de 26 kilometrelik sulama hattı inşa edileceğinin altını çizerek projelerin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte milli ekonomiye yılda 19 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Öte yandan DSİ’den yapılan açıklamada “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” ifadelerine yer verildi.

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