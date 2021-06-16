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Eskişehir´de 1 günde 23 bin 150 doz aşı yapıldı

DHA

Eskişehir´de 1 günde 23 bin 150 doz aşı yapıldı


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, koronavirüse karşı
aşılamanın 40 yaşa düşmesi ve birçok meslek kolunun aşılamaya dahil edilmesiyle birlikte hastanelerde uzun kuyruklar oluştu. Gece yarısına kadar aşılama çalışmalarında 1 günde 23 bin 150 doz aşı yapıldı, 900 bin nüfuslu kentte şu ana kadar aşı olanların sayısı ise 530 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı´nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, birçok iş kolunu ve yaşı 40'a kadar olan vatandaşları da aşılama programına dahil etmesiyle Eskişehir´de aşı seferberliği başladı. Özel sağlık kuruluşlarının yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi ve
Yunus Emre Devlet Hastanesi´nin aşı odalarında da yoğunluk yaşandı. Gece yarısına kadar süren aşılama çalışmalarında 1 günde 23 bin 150 doz aşı uygulandı. Aşı olmak için hastaneye gelenler form doldurup aşı odalarına alındı, kuyruklar kısa sürede eridi.
'ÇALIŞMANIN BAŞINDAN BERİ EN YÜKSEK DÜZEYDE AŞILAMAYI DÜN YAPTIK'
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aslı Melek Zeytin, 1 günde 23 bin 150 doz aşı uyguladıklarını söyledi. Aşının koronavirüse karşı en güçlü silah olduğunu ifade eden Dr. Zeytin, "Eskişehir halkı da aşı konusunda duyarlı. Aşı hakkını kazanan vatandaşlarımız randevularını alarak sağlık tesislerimize başvuruyorlar. Eskişehir'de yaptığımız toplam doz sayısı dün itibarıyla yaklaşık 530 bini geçti. Dün, 23 bin 150 dozla aşılama çalışmasının başından beri en yüksek düzeyde aşılamayı yaptık. 200 binden fazla vatandaşımızın da 2 doz aşılaması tamamlandı. Diğer vatandaşlarımız da ikinci doz aşıları için günlerinin gelmesini bekliyorlar. Hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, özel hastaneler, üniversite hastanemiz ellerinden geldiğince kapasitelerini arttırıyorlar. Günlük 30 bin kapasiteyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Aşı bu pandemide en güçlü silahımız. Toplumsal bağışıklığı sağlamak ve bir an önce maskelerimizden kurtulup normal yaşantımıza dönmek için aşı hakkı kazanan tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.
'AŞI TEK ÇIKAR YOL'
Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle de Eskişehir´in aşılama konusunda çok şanslı bir şehir olduğunu söyledi. Aşılama noktasında beklentinin üzerinde bir talep olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Karagülle, "Eskişehir'in sağlık alt yapısı oldukça iyi olduğundan dolayı daha fazla bir kapasiteyi bile kaldıracak durumda. İnsanları aşılamayı bekliyoruz, maskeleri artık çıkartmak istiyoruz. Birbirimize ve sevdiklerimize sarılarak bir arada olmak istiyoruz. Bunun şu andaki tek yolu aşılanmak gibi duruyor. Vatandaşların aşıyla ilgili çekincelerini bir kenara koyup, ülkenin ve dünyanın da geleceğini düşünerek bir an önce aşılanmaya bekliyoruz. Aşı bu işin tek çıkar yolu. Başka bir yöntem şu an için gözükmüyor. Bu nedenle vatandaşların bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.
AŞI OLANLAR MUTLU
Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde aşı olan Seda Tanış, çok hızlı bir şekilde aşısını olup çıktığını söyleyerek, "Aşılama çok hızlı, çok seri. Geldik hemen aşımızı olduk. Herkes aşılansın. Artık bu tartışılmasın bile. İmkanı olan herkes gelsin" ifadelerini kullandı.
Erkan Çelik (31) ise aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Herkesin gelip aşı olması gerektiğini belirten Çelik, "Aşı olmamız için sıranın gelmesi biraz uzun sürdü ama SGK'lılar olarak sonunda aşımızı olduk. Hastaneye geldim, sadece bir form doldurdum. Sonrasında görevli arkadaşlar yardımcı oldular. İçeride aşımı oldum, hepsi bu kadar. Çok fazla bir zaman almadı yani. Aşı karşıtlığı çok saçma bir şey. Ben oldum, hiçbir sıkıntı görmedim şu ana kadar. Bence herkes rahatça olmalı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-06-16 12:57:48

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