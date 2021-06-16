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Başkan Küpeli: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz” Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Aşılamada Eskişehir başarılı illerin başında geliyor”

İHA

Başkan Küpeli: “Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz” Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge: “Aşılamada Eskişehir başarılı illerin başında geliyor”

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Pandemi sürecinin kahramanlarının, insanların sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları olduğunu belirterek, "Ne yaparsak yapalım onlara hakkımızı ödeyemeyiz. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz" dedi.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ile birlikte Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Ceyhan da yer aldı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Eskişehir’de aşılamanın yoğun bir tempo ile devam ettiğini söylerken, EOSB Başkanı Nadir Küpeli ise sağlık çalışanlarına olan övgülerini dile getirdi.

“Aşılama hızımız çok iyi”
Ziyarette sürdürülen aşılama çalışmaları konusunda bilgi veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Eskişehir olarak sağlık hizmetleri konusunda Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olarak gerek pandemi süresince gerekse de aşılama sürecinde yoğun bir tempoda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımız görev başında. Vatandaşlarımız aşılama konusunda çok istekliler ve tüm hastanelerimizdeki aşı merkezlerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Aşılama hızımız çok iyi durumda. Özellikle iş hayatı içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın aşılanma konusuna özen göstermeleri, toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah elbirliğiyle bu hastalıktan aşılama yoluyla kurtulacağız” dedi.

“Sağlık çalışanları pandeminin ve aşılamanın kahramanları”
Başkan Küpeli, şehir hastanelerinin öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını aktardı. Küpeli, son derece modern ekipman ve ileri teknolojiye sahip hastanelere sahip olduğu için Eskişehir’in hastane altyapısı açısından şanslı olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinin başkahramanları olduğunu ifade eden Küpeli, “Zor ancak çok onurlu bir görev ifa ediyorsunuz. Canınızı ortaya koyarak ailelerinizden ve sevdiklerinizden feragat ederek sadece ve sadece görev aşkıyla çalışıyorsunuz. Hele ki salgın döneminde bunu çok daha net gördük. Pandemi sürecinin kahramanları insanlarımızın sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları oldu. Ne yaparsak yapalım onlara hakkımızı ödeyemeyiz. Sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. İl Sağlık Müdürümüzden, Şehir Hastanesi Başhekimimiz ve Başhekim yardımcımızdan aşılama çalışmaları konusunda bilgiler aldım. Bir kere daha tüm aşılama birimlerinin canla başla gece gündüz demeden çalışmalarına tanıklık ettim. Eskişehir aşılama konusunda öncü ve başarılı illerimizden birisi. Bu konuda gayret gösteren tüm ekiplerimizi kutluyorum” diye konuştu.

“Aşılanma süreci başarıyla sürdürülüyor “
Eskişehir OSB’de üretimi aksatmadan aşılamanın çok önemli olduğu belirten Başkan Küpeli, İl Sağlık Müdürlüğü’nün, hastane yönetimlerinin ve aşılama birimlerinin süreci çok iyi yönettiğini, aşılanma çalışmaları konusunda büyük başarı gösterdiğini kaydetti. Küpeli, tüm sağlık personellerine bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmaları ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Küpeli son olarak, “Sağlık Bakanımız her gün aşılama rakamlarını paylaşıyor, halkımızın aşılamaya çok büyük bir teveccühü var. Her gün aşılamada daha yüksek rakamlara ulaşıyoruz. Bu konuda gayet güzel ve verimli bir aşılama takvimi uygulanıyor. İnşallah çok kısa sürede ülkemiz vatandaşlarının büyük bir kısmı gönüllü olarak aşılanmış ve Covid19 salgınına karşı önemli bir savaş kazanılmış olacak. Ben başta sanayimizde çalışanlar olmak üzere, iş yaşamında bulunan herkesi ve tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya çağırıyorum. Bu imkânı iyi ve doğru kullanalım. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı

“Eskişehir OSB’ni desteğini her zaman yanımızda gördük”
Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ise devam eden aşılanma süreci hakkında bilgi verdi. Bildirici pandemi süreci boyunca Eskişehir OSB’nin desteğini her zaman yanlarında gördüklerini aktardı. Başhekim Bildirici ziyaretlerinden dolayı Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür etti.

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