Cezaevinden çıktı, 1 gün sonra yine hırsızlıktan tutuklandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de hırsızlık suçundan tutuklu olduğu cezaevinden adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ö.K., 1 gün sonra yine hırsızlık yaptığı tespit edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eskişehir´in Sivrihisar ilçesinde maden işletmesinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ö.K., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sivrihisar ilçesi Yenice ve Böğürtlen Mahallesi´nde bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ö.K., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. yeniden tutuklanarak cezaevine konuldu. Tutuklanan Ö.K.´nın evinde bulunan 3 bağ evinden çalındığı tespit edilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-06-16 15:27:02
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