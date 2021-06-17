Odunpazarı’ndan Yunus Emre fotoğraf sergisi

Odunpazarı Belediyesi, Yunus Emre’yi anma etkinlikleri kapsamında Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’nde sergi açtı.

2021 yılı, Yunus Emre’nin vefatının 700. Yılı sebebiyle Unesco tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı. Yunus Emre’nin hem beşeriyete ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de ülkemizde bir kez daha hatırlanması amacıyla 2021 yılı “Bizim Yunus” olarak anılıyor. Bu nedenle de Türkçenin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Odunpazarı Belediyesi de Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası'nda Osman Yaşar Tanaçan’ın arşivi ve öğrencilerinin fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açtı. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan Kurşunlu Külliyesi’nde bulunan Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi’nde yer alan sergi, Pazar ve Pazartesi günleri hariç 5 gün saat 10.0016.00 arasında gezilebilecek.

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