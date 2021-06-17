Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi kullanın 17 öğrenci ve sürücü karantinada

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in Sivrihisar ilçesinde Covid-19 testi pozitif çıkan E.Ç. adlı kız öğrenci ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ile minibüs sürücüsü karantinaya alındı, okulda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.

Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Mahallesi´nde, Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu öğrencisi E.Ç.´ye görülen belirtiler üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkınca Ortak Mahallesi´nden gelen E.Ç. ile aynı servisi kullanan 17 öğrenci ve midibüs şoförü evlerinde karantinaya alındı. Nasrettin Hoca İlköğretim Okulu´nda eğitime 12 günlüğüne ara verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-06-17 14:15:23



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