Lastikçi görünümlü hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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Eskişehir'de 100 kilogram bakır kablo çalan ve işyerinde mühimmat ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık amacıyla girdikleri binada ve lastikçi görünümlü işyerinde çaldıkları 100 kilogram soyulmuş bakır kablo, 2 bisiklet ve mühimmat ele geçirilen Y.A. ve F.Ü. tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 1 şahsı ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

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