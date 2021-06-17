Yağışlar devam ederken hava sıcaklığı yükselecek

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Eskişehir’de önümüzdeki 5 gün yer yer yağışlar devam ederken hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de yağışlı havanın devam edeceğini öngörüyor. Meteoroloji yetkilileri, Haziran ayı sonunda belirlenecek olan rakamların mevsim normallerinin üstünde olacağını tahmin ediyor. Yağış miktarı şu günlerde ise mevsim normallerine yaklaştı. Yetkililerden önümüzdeki 5 gün boyunca yağışların devam edeceği öğrenilirken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükseleceği ve 28 ile 30 derece arasında olacağı bilgisi alındı.

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