Sanayi sektöründen günde bin kişi aşılanıyor

SGK’lı ve BağKur’lu çalışanlara aşılanma hakkının verilmesiyle birlikte de Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de aşılama rekorları kırılmayı başlandı.

Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinden yapılan organizasyonda sanayi çalışanları sıra beklemeden, zaman kaybetmeden Eskişehir Sanayi Odası Sağlık Ofisi tarafından oluşturulan aşılama alanında aşı olabiliyorlar. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’nin yakından takibiyle yapılan aşı uygulamasında günde binden fazla çalışana ulaşılıyor.

“Sanayi çalışanlarımızın ayağına aşıyı getirmiş olduk”

Sanayi sektöründe tüm çalışanların talep edilen randevu tarihinde, ESO Hizmet Binasında aşılandığını açıklayan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Pandeminin başında çalışanlarımızı ve ihtiyaç sahiplerini maskesiz bırakmamak, fahiş fiyatların önüne geçmek için maske üretimine başlamış bu konuda inisiyatif almıştık. Şimdi de İl Sağlık Müdürümüz Uğur Bilge’nin liderliğinde ve gayretiyle sanayi çalışanlarımızın ayağına aşıyı getirmiş olduk. Odamız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün organizasyonunda yapılan aşılama çalışması, pandeminin tüm ağır koşullarına rağmen üretimini durdurmayan sanayimize büyük güç katacaktır. Hayatın devamlılığı için üretim, üretim için sağlığın korunması gerekiyor. Diğer yandan sanayi sektöründe çalışan mesai arkadaşlarımız aileleri birlikte en az 450 bin kişiye ulaşıyor. Bu yüzden sevdiklerimizin korunması için de aşılanma çalışmalarını önemsiyoruz. Sektördeki kardeşlerimizin vakit kaybetmeden aşılanması için yoğun gayret içerisindeyiz” dedi.

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