(ÖZEL) Başlıklı SMS’lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor Son düzenlemeye rağmen pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS’ler hala ciddi bir sorun Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor" "Mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(ÖZEL) Başlıklı SMS’lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor Son düzenlemeye rağmen pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS’ler hala ciddi bir sorun Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor" "Mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli"

İHA

(ÖZEL) Başlıklı SMS’lere cevap verilememesi tüketiciyi zora sokuyor Son düzenlemeye rağmen pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS’ler hala ciddi bir sorun Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal; "Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor" "Mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli"

Başlıklı SMS'ler ile gelen mesajlara cevap verme seçeneğinin bulunmamasından dolayı mağdur olan tüketicilerin şikâyetleri arttı.
İstenmeyen başlıklı SMS’ler son yıllarda tüketicilerin en çok şikâyet ettiği konuların başında geliyor. Türkiye’de 2015’in mayıs ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle, yaşanan sıkıntılar azalsa da pazarlama ve tanıtım amaçlı gönderilen SMS’ler hala ciddi bir sorun olarak görülüyor. Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, başlıklı SMS’lere cevap verilemediği için tüketiciden gelen şikâyetlerin arttığını söyledi.
Tüketicinin mesajlara cevap verememesini eleştiren Başkan Bakal, “Başlıklı mesajlar, tüketicilere sistemler tarafından gönderilen mesajlardır. Bu mesajlara tüketiciler cevap veremiyor. Örneğin tüketiciye bir hukuk bürosundan gelen mesajda diyor ki; ‘falanca şirkete şu kadar borcun var’ tüketici, başlıklı mesajda ‘benim borcum yok’ diye cevap veremiyor. Tüketiciye, ‘faturanı ödemedin’ diye mesaj geliyor ve tüketici aynı mesaja ‘ben faturamı ödedim’ diye cevap veremiyor. Mesela bir siyasetçinin ismi olan bir mesaj geliyor. Tüketici siyasetçiye aynı numaraya ‘beni mesaj sisteminden çıkart’ diyemiyor. Bu durum tüketiciyi endişeye sevk ediyor, üzüyor ve işlem maliyetini arttırıyor. Hâlbuki tüketici bu mesajlara cevap verebilse daha rahat edecek” diye konuştu.

“Tüketici aynı mesaja cevap verebilsin”
Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal, başlıklı SMS’lerin yasaklanması ve yerine gelen mesajlarda göndericinin telefon numarasının bulunması gerektiğini söyledi. Cevap verilemeyen bu mesajlardan nasıl kurtulacağı anlatan Başkan Bakal, konuyla ilgili şu şekilde konuştu:
"Tüketici bu sistemden ancak başlıklı mesaj gönderini yasaklanınca kurtulabilir. Ya da mesaj sistemindeki numaralar gözükmeli ve tüketici buna cevap verebilmeli. Bizim önerimiz bu. Şu anda uygulanan sistemde nasıl çıkabilir? Mesajın altında bulunan kod numaraları var. Bu kod numaralarında mesajı gönderen firmanın isimlerini bulabilir. Örneğin b00821. Bilerek yüksek rakam söyledim çünkü 821 rakam kodunda firma yoktur diye. Tüketici bu kodu arattırdığında mesajı gönderen ve aracılık eden firmanın ismini ve iletişim bilgilerini bulur. Bu firmayı arar ve bu başlıkla mesaj gönderen kuruluştan ‘mesaj almak’ istemiyorum der ve kendini bu sistemden çıkarttırabilir. Ama bu zor ve dolambaçlı bir sistemdir.”

“Önerimiz mesajlar numarayla gönderilsin”
Başkan Bakan, Tüketiciyi Destekleme Derneği olarak söz edilen konuya olabilecek çözümünü şöyle anlattı:
“Bizim önerimiz mesaj numarayla gönderilsin ve tüketici aynı mesaja cevap verebilsin. Biz tüketiciyi destekleme derneği olarak burada istediğimiz kamuoyu adına başlıklı mesaj gönderimi yasaklansın. Mesaj gönderen kişi ve kuruluşların isimleri mesajların sonuna yazılsın.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olta balıkçıları ‘iç sularda avlanma yasağı' kararının düzeltilmesini istiyor Balıkçılar gelen yasakla yeni sezonu açamadı
YEREL HABERLER Olta balıkçıları ‘iç sularda avlanma yasağı' ...
6 suçtan aranıyordu, ihbar üzerine yakalandı
YEREL HABERLER 6 suçtan aranıyordu, ihbar üzerine yakalandı
Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sattığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı
Aranan 2 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Aranan 2 kişi yakalandı, 1’i tutuklandı
Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık olayı çözüldü
YEREL HABERLER Jandarmanın bir aylık çalışmasıyla 12 ayrı hırsızlık ...
‘Ustasından Öğren Sinema Atölyesi e-Sertifika Programları’ başlıyor
YEREL HABERLER ‘Ustasından Öğren Sinema Atölyesi e-Sertifika ...
Tepebaşı’ndan ücretsiz online danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan ücretsiz online danışmanlık hizmeti
Sanayi sektöründen günde bin kişi aşılanıyor
YEREL HABERLER Sanayi sektöründen günde bin kişi aşılanıyor
Eskişehir’de çalınan 23 küçükbaş hayvan Afyonkarahisar’da bulundu Jandarma önce hırsızları, ardından koyunları buldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de çalınan 23 küçükbaş hayvan ...
Eskişehir´de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yağışlar devam ederken hava sıcaklığı yükselecek
YEREL HABERLER Yağışlar devam ederken hava sıcaklığı yükselecek
Lastikçi görünümlü hırsızlık şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Lastikçi görünümlü hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü evlerinde karantinaya alındı
YEREL HABERLER Taşımalı eğitim gören öğrenciler ve servis şoförü ...
Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi kullanın 17 öğrenci ve sürücü karantinada
YEREL HABERLER Testi pozitif çıkan kız çocuğu ile aynı servisi ...
Bütün belediye personeli aşı oldu
YEREL HABERLER Bütün belediye personeli aşı oldu
Eskişehir´de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele ...
Odunpazarı’ndan Yunus Emre fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan Yunus Emre fotoğraf sergisi
Başkan Küpeli öğrencilere seslendi "Önünüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirin” “Sizler Eskişehir sanayisinin geleceğisiniz”
YEREL HABERLER Başkan Küpeli öğrencilere seslendi "Önünüze çıkan ...
Lastikçi görünümlü hırsızlık şebekesi çökertildi Şüphelilerden biri daire içerisindeki dolaba saklanmış vaziyette yakaladı
YEREL HABERLER Lastikçi görünümlü hırsızlık şebekesi ...
Babalar Günü'nde yüzük ve tespihlerde talep bekleniyor
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde yüzük ve tespihlerde talep ...
Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep görmüyor Festivallerin yasak olması çadır satışlarını düşürdü
YEREL HABERLER Kamp çadırları sezon açılmasına rağmen talep ...
(ÖZEL) Memleket hasreti müzik hocasını ressama dönüştürdü
YEREL HABERLER (ÖZEL) Memleket hasreti müzik hocasını ressama ...
Diz ve kalça kireçlenmelerinde manyetik alan tedavisi başarılı sonuçlar veriyor
YEREL HABERLER Diz ve kalça kireçlenmelerinde manyetik alan tedavisi ...
(ÖZEL) Mahmudiyeli yetiştiriciler hipodrom ve at hastanesi istiyor Geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan 70 işletme yıllardır ünlü atları bu topraklarda yetiştiriyor At yetiştiricisi Yenel Kaya; “İdman merkezi açılırsa Mahmudiye 2-3 seneye şaha kalkar”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mahmudiyeli yetiştiriciler hipodrom ve at ...