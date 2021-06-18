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Ekran başında yemek yiyen çocuklar obez olur Yemek sırasında teknoloji kullanan çocukların obezite tehlikesi

İHA

Ekran başında yemek yiyen çocuklar obez olur Yemek sırasında teknoloji kullanan çocukların obezite tehlikesi

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Diyetisyeni Ayda Erken, çocukların ellerine cep telefonu vererek veya televizyon izleterek yemek yedirmesi; çocuk obezitesine sebep olacağı belirtti. Dyt. Erken, ‘Yemek yediğiniz yerde ne televizyon olsun ne de elinize telefon alın’ Çünkü doyduğunuzu bilmeden ve üzerine daha fazla yiyerek yediğiniz her şeyin yağ olarak depolanmasına neden olabiliyorsunuz” dedi.
Dünyayı etkileyen Korona virüs döneminde obez olan çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde dışarı çıkamayan çocuklar, evde kalırken hem hareketsiz kaldı hem de ekran başına geçirdiği zaman arttı. Çocukluğunda görülen şişmanlık, çocuğun yetişkinliğini de etkileyebilirken ciddi hastalıklara da yol açabilir. Pandemi döneminde hem uzaktan eğitim hem de vakit geçirmek için çocukların ekran başında daha fazla vakit geçirdiklerine dikkat çeken Dyt. Ayda Erken, her hangi bir durumda çocukları yemek yedirirken kesinlikle telefon veya televizyon kullanıma izin verilmemesi gerektiği söyledi.

“Yemek yediğiniz yerde ne televizyon olsun ne de elinize telefon alın”
Dyt. Erken, konu ile ilgili şunları söyledi:
“Pandemi döneminde alınan önlemlerden en önemlisi sosyal izolasyon. Bu sosyal izolasyondan en çok etkilenen gurupta çocuklar olmuş. Çocukların evde geçirdiği süreler artınca yeme, içme düzenleri bozulunca ve bununla beraber fiziksel hareket kısıtlılığıyla obezite gündeme gelmiş. Çocuklar bu dönemde uzun süre evde kaldıklarında bilgisayar başında çok fazla geçirdiğinden, dışarı çıkamayıp fiziksel aktivitenin azlığı, uyku saatlerindeki bozukluk gibi sorunlarla beraber yaşanan bu endişe çocuklarda yeme bozukluğuna sebep olmuş ve obezite meydana gelmiş. Anneler, çocuklarının evdeki hareketsizliklerinden yola çıkarak ellerine telefon vererek ve televizyon izlettirerek yemek yediren anneler var. Bu şekilde çocuk doyduğunu bilmediği için anneye de çocuğun alabileceği miktar az geldiği için çocuklarına daha fazla yemek yediriyor. Bu da obeziteyi sebep olabiliyor. Hatta ben danışanlarıma, çocuklara ve yetişkinlere diyorum ki, ‘yemek yediğiniz yerde ne televizyon olsun ne de elinize telefon alın’ çünkü doyduğunuzu bilmeden ve üzerine daha fazla yiyerek yediğiniz her şeyin yağ olarak depolanmasına neden olabiliyorsunuz.”

Ayrı çocukluk dönemi için ayrı tedbir
Çocuk obeziteyi önlemek için en büyük görev annelere düştüğü belirten Dyt. Erken, her çocuğun kendi yaşlarına göre tedbir alması gerektiği belirtti. Dyt. Ayda Erken bu konuda, “Çocukluk dönemi dediğimiz 23 yaşından önceki durumlarda zaten çocuğu zaten anneler yönlendiriyor. Biz çocuğun nasıl beslenmesi gerektiğini zaten anlatıyoruz ama çocukluk çağı obezitesi daha çok ilkokul düzeyinde yeme alışkanları oluşabiliyor. 1415 yaşından büyük çocuklar pandemi olmayan dönemde zaten dışarıda oynayan hareketli çocuklar. Evde olunan dönem içinde protein, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral konusunda dengeli beslenmesi gerekiyor. Her çocuk için farklılık arz edebildiği için sabah, öğle ve akşam ara öğünler, atıştırmalıklar, meyve ve sebzeleri zamanında ve çocuğun yiyebileceği porsiyonlar kadar verilirse çocuk obezitesinin önüne geçebiliriz. İleri yaşlarda obezite durumu biraz daha farklı. Yapılan araştırmalar okul olduğu dönemlerde çocuklar hareketli olduğu için hem daha sağlıklı beslendiğini söylüyor. Çocuk kahvaltı yaparak evden çıkıyor, öğle, akşam ve ara öğünlerini yiyebiliyor. Ama pandemi döneminde 15 yaş üzeri çocuklarda evde oldukları için patates kızartması, hamburger, pizza gibi ürünlere daha çok yönelebiliyor. Çocuğun canı sıkkın olduğu ve annede onu mutlu etmek için bunlara izin veriyor. Bana bu şekilde gelen çocukların annelerini öncelikle eğitiyoruz. Diyoruz ki ‘bu çocuğun dengeli beslenmesi gerekiyor her istediğini vermeyin’. Çocukluk çağındaki obezite, erişkin obezitesine de zemin hazırladığı için birçok kronik hastalığı da beraberinde getirebiliyor. Çocuklar evden ayrılıncaya kadar yani anne babalarla yaşanılan yaşlarda evdeki mutfak düzenini ayarlayan hep anneler. O yüzde anne ve babalar rol model olması gerekiyor” diye anlattı.

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