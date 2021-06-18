Vaka sayılarında Eskişehir´de yükseliş, Kütahya ve Bilecik´te düşüş

ESKİŞEHİR, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın açıkladığı haftalık risk haritasına göre, Kütahya ve Bilecik´te düşen koronavirüs vaka sayısı, Eskişehir´de artış gösterdi.
Sağlık Bakanlığı, 5-11 Haziran haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 88,50´den 11,29 artışla 99,79´a yükseldi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik´te ise 100 bin kişide vaka sayısı 96,99´dan 30,96 düşüşle 66,03 oldu. 580 bin nüfusa sahip Kütahya´da ise vaka sayısı 101,55´ten 13,29 düşüşle 88,26'ya indi. Eskişehir, haftalık risk haritasında vaka sayısı artış gösteren 17 il arasında yer aldı.
Öte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya´daki vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. 3 kentte bölgelerin, `düşük risk´ anlamına gelen mavi renkte olduğu görüldü. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2021-06-18 12:29:42
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.