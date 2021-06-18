Trafik ekiplerinden tatil öncesi sürücülere bilgilendirme

Eskişehir’de trafik ekipleri yaz tatili öncesi güvenli trafik ortamı oluşturmak ve kazaların önlenmesi için eğitimbilgilendirme faaliyetlerine başladı.

Eskişehir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tatilcilerin trafikte daha güvende olması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi. Bilgilendirme çalışmaları kapsamında ekipler, BursaEskişehir Karayolu ve Sivrihisar İstasyon Amirliği uygulama noktalarında simülatör araç ve yaşam tüneli uygulama çadırı kurdu. Yapılan uygulamada 78 araç sürücüsü bilgilendirildi.

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