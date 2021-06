Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden büyük başarı Tasarladıkları enstrüman ile birincilik elde ettiler

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Arda Günay, Tekirdağ Bilsem Okulları tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Stem Temelli Müzik Etkinlik Yarışmasında” birincilik elde etti.

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10. sınıf öğrencisi Arda Günay Tekirdağ Bilsem Okulları tarafından düzenlenen Stem Temelli Müzik Yarışmasında büyük bir başarı elde etti. Günay, Proje Danışmanlığı Okul Müdür Yardımcısı Zuhal Şangar’ın yaptığı ve atölyede kullanılan aletlerden tasarlanarak “MTAL Phone” adı verilen müzik aletiyle katıldığı “Stem Temelli Müzik Etkinlik Yarışmasında” birinci oldu.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yarışmada birincilik elde eden öğrenciyi kutlayarak her alanda kazanılan başarıların kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti. Başkan Küpeli, “Yarışmada birinci olan evladımız Arda Günay’ı kutluyorum. Okulumuz öğrencilerinin her alanda kazandıkları başarılar bizim için gurur kaynağı oluyor. Okulumuzdan Eskişehir sanayisine başarılı ve beceri dolu öğrenciler yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Bu gençler Eskişehir sanayinin geleceğini şekillendirecekler” dedi.



"Öğrenci sayımız artıyor"

Başarıyla alakalı konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Okul Temsilcisi Metin Saraç ise “Okulumuz çok yeni olmasına rağmen öğrencilerimiz girdikleri yarışmalardan derecelerle dönüyorlar bu bizleri gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. İnşallah birkaç sene içinde okulumuzun öğrenci sayısı 1450 kişiye ulaştığında, çok daha fazla öğrencimizin yeni ve daha büyük başarılarıyla mutlu olacağız. Bu okul, yetiştirdiği birbirinden kıymetli öğrencilerle, Eskişehir sanayinin inovatif ve teknolojik gelişiminde belirleyici bir güç olacağını ilerleyen yıllarda çok daha iyi göreceğiz” diye konuştu.



“Çok mutlu ve gururluyuz”

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Danışmanı Zuhal Şangar, Tekirdağ Bilsem Okulları tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 'Stem Temelli Müzik Etkinlik Yarışması'nda elde edilen başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini aktardı. Zuhal Şangar yarışmaya 'MTAL Phone' adını verdikleri kendilerine özgün müzik aleti ile katıldıklarını söyleyerek, “Tekirdağ Bilsem Okulları tarafından Türkiye genelinde düzenlenen “Stem Temelli Müzik Etkinlik Yarışmasında” bizi heyecanlandıran kısım stem ile müziğin bir arada olmasıydı. Meslek lisesi olmamızdan yola çıkılarak hedefimiz iki ağızlı anahtarlar ve tornavidalar gibi öğrencilerimizin atölyede kullandıkları aletlerle özgün bir enstrüman ortaya çıkarmaktı. Bu hedef doğrultusunda ksilofon müzik aleti tarzında tasarlanan ancak kendine has özgün sesleri ve özgün yapısı olan okulumuza uygun bir müzik aleti oluşturduk" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.