Eskişehir’de 10 dakikalık yağmur hayatı felç etti Yollar suyla doldu, tramvaylar çalışmadı, vatandaş isyan etti

Eskişehir’de yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış sonrasında yollar suyla kaplanırken, bazı tramvay seferleri yapılamadı, hayat geçici olarak adeta durma noktasına geldi.

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış kısa sürede ulaşımda büyük aksaklıklara sebep oldu. Şehrin belirli noktalarında su birikintileri oluştu. Emek ve 71 Evler Mahallesinde tramvay hatta yolda biriken su nedeniyle bir süre yapılamadı. Bunun yanı sıra bazı dükkânları su bastı. Vatandaşlar kendi imkânları ile dükkânlarındaki suyu tahliye etti. Yaşanan yağışın oluşturduğu olumsuz görüntüler ise çevrede oturan mahalle sakinleri tarafından cep telefonu görüntüsüyle kayda alındı.



"Eskişehir’in zaten alt yapı sorunu var, ulaşım sıkıntısı var"

Mahalle sakinlerinden Muammer Koyuncu yaşanan sorunu şöyle anlattı:

“Burada her zaman bu şekilde yağmur sonrasında su toplanıyor. Birden fazla dilekçe verdik sonuç alamadık. Eskişehir’in zaten alt yapı sorunu var, ulaşım sıkıntısı var. Karşıya dahil geçemiyoruz” dedi.



“15 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz”

Bir diğer vatandaş Fatih Güller ise sorunun yaklaşık 15 yıldır devam ettiğini ifade etti. Güller, “Yağmur bir anda bastırdı. Her zamanki gibi yukarıdan sel indi. Bu sokak zaten o selin geçtiği sokak. İki yıl önce sel benim arabamı götürdü. İki sokak aşağıdan aldım geldim. 15 senedir burada oturuyorum hep böyle. Tramvay geldikten sonra böyle oldu. Arada refüjden dolayı tıkanıyor. Mazgal yaptılar o da yetersiz” diye konuştu.

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