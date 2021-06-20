Babalar için özel maç

Eskişehir Futbol Altyapı Derneği 2012 doğumlu elit futbol takımı sporcuları babalar günü etkinliğinde bir araya geldi.

Kanlı Kavak Spor Tesisi'nde antrenör Orhan Kamacı tarafından minik sporcuların, babaları ile birlikte çift kale maç yaparak babalar günü için güzel bir program gerçekleştirilmesi sağlandı. İki grup halinde gerçekleşen maçta keyifli anlar yaşandı. Maçtan sonra penaltıların atıldığı programın sonunda sporcular hep bir ağızdan 'Babalar' şeklinde bağırarak sevgilerini gösterdi. Antrenör Orhan Kamacı, etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür ederek, tüm babaların gününü kutladı.

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