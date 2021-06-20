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Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu

DHA

Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, gece yarısı evinden çıktıktan sonra kaybolan Didem S. (15), mahallenin de yer aldığı arama çalışmalarıyla yaklaşık 6 saatte bulunup, ailesine teslim edildi.
Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi´nde oturan Didem S., saat 02.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarını bulamayınca Jandarma Komutanlığı´na kayıp başvurusu yaptı. Aralarında Jandarma, AFAD, AKUT, Darlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE, Büyükayı Arama Kurtarma ile mahalle haklının da yer aldığı arama ekipleri oluşturuldu. Yapılan arama çalışmalarında saat 08.00 sıralarında Didem S., evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Alpagut Mahallesi´nde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Didem S. daha sonra ailesine teslim edildi. Didem S.'nin gece dolaşmak için dışarı çıkıp karanlıkta yolunu kaybettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-06-20 12:38:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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