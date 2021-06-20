Kaybolan 15 yaşındaki kızı jandarma buldu

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Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki kız çocuğunu, gece boyu aramalar sonrasında jandarma buldu.

Alınan bilgiye göre, Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında 15 yaşındaki Didem S.’nin kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri ile birlikte Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFET), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve Büyükayı ekipleri aramalara katıldı. Aramalar sonrasında genç kız sabah saatlerinde Alpagut yakınlarında köylülerin ihbarı üzerine bulundu.

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