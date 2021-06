ESO Akademi sanayicilerden tam not aldı

Türkiye'nin en modern ve geniş kapsamlı mesleki eğitim merkezlerinden birini açmak için gün sayan Eskişehir Sanayi Odası (ESO), meslek komitelerine merkezi tanıttı. Sanayiciler merkeze tam not verdi.

ESO Mesleki Eğitim Merkezi "ESO Akademi" içerisinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen ‘Genişletilmiş Meslek Komiteleri’ toplantılarında 16 grupta yer alan sanayiciler hem merkezi tanıma fırsatı buldu hem de sorun ve önerileri istişare etti. Merkezde incelemelerde bulunan sanayiciler, merkeze tam not verdi.

'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantılarının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Her yıl yaptığımız büyük katılımlı bu toplantılarımızı bu sefer bizi heyecanlandıran, şehrimize ciddi bir değer katacak olan Mesleki Eğitim Merkezi’nde yapmaktan ve sizlere tanıtmaktan dolayı heyecanlıyız. Emeği geçen ESO’nun profesyonel ekibine, BEBKA’ya çok teşekkür ederim. Burada sorunlarımızı, ihtiyaçlarımız ve çözüm önerilerini değerlendireceğiz. Diğer taraftan merkezden beklentilerinizi ve bizden istediklerinizi istişare edeceğiz” dedi.



“Ara değil aranan elemanlar yetişecek”

ESO Akademi'nin Eskişehir'e mesleki eğitimde yeni bir soluk ve istihdam sağlayacak proje olduğunu hatırlatan Kesikbaş, “Şehrimizin nitelikli eleman ihtiyacına çözüm sunacak 2235 yaş arası, askerliğini yapmış, yetişkin, işe ihtiyacı olan ama bir meslek edinememiş ya da kendini başka bir meslekte geliştirmek isteyen gençlerimize nitelik kazandıracağız. Ara eleman değil aranan insanların yetişeceği bu merkezi hep birlikte oluşturuyoruz” diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezi’nin Eskişehir sanayisinin yüzde 60’ına doğrudan hizmet sağlayabilecek bir yapıda oluşturulduğunu anlatan Kesikbaş, “Turgut Reis Meslek Lisesi’nde içerisinde bağımsız bir bölüm olarak eğitim faaliyetlerini sürdürecek olan merkez; metal işleme, plastik kalıp ve işleme, kaynaklı imalat, otomasyon, simülasyon, robot ve endüstriyel tasarım anlarında eğitimler verecek. Zaman içerisinde üreticilerimizden gelen önerilerle yeni bölümler de eklememiz mümkün olabilecek” dedi.



“Birlik olalım sorunlarımızı birlikte çözelim”

ESO üyelerine yönelik düzenlenen beklenti anketlerinin sonuçlarından bahseden ESO Başkanı Kesikbaş, “Bunları ilgili kurum ve bakanlıklara ilettik. Her türlü fikir, öneri, sorun ve isteklerde birlik olmamız, en azından içinde bulunduğumuz meslek grubu üyeleri ile birlik oluşturmamız gerekiyor. Çünkü sesimizi ne kadar çok duyurursak o kadar hızlı çözüm yolları bulunabiliyor. ESO öncülüğünde sanayimizin ihtiyaç duyduğu konuları ilgili yerlere iletiyoruz. İstiyoruz ki üyelerimiz de ESO’nun bu çalışmalarında yer alarak sorunlarını bize iletsin ve çözümünü hep birlikte arayalım. Bu nedenle düzenlediğimiz Meslek Komiteleri Toplantılarını oldukça önemsiyoruz” diye konuştu.

Sanayicilerin sorun ve önerilerinin de detaylarıyla konuşulduğu toplantıda hammaddeye ulaşma, temin sürelerinin uzunluğu, navlun fiyatlarının yükselmesi ve konteyner bulamama gibi genel sorunlar ele alınarak, ESO üyelerinin bu konulardaki görüşleri değerlendirildi.

