Yaralı ala geyik yavrusuna köylü sahip çıktı

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde sağanak yağmur sonrasında yaralı bulunan ala geyik yavrusuna köylüler sahip çıktı.

Seyitgazi Göcenoluk Mahallesi'nde sağanak yağmur sonrasında köylüler tarafından yol kenarında yaralı ala geyik yavrusu bulundu. Köylüler ardından geyik yavrusunu Göcenoluk Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz’a teslim edildi. Bir süre geyiğe kendisi müdahale eden muhtar, ardından yetkililere bilgi verdi. Yetkililere teslim edilen geyik yavrusu tedavisi yapılmak üzere Eskişehir’e getirildi.

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