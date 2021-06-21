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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEGEM yeni mezunlarını iş hayatına kazandırdı

İHA

MEGEM yeni mezunlarını iş hayatına kazandırdı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM)’de eğitim gören 30 kursiyerden 21’i henüz mezun olmadan iş sahibi oldu. 'Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm Operatörlüğü, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü' alanında eğitim gören 30 kursiyerden 21’i henüz mezun olmadan iş sahibi oldu.
Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş, teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM) mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda 'Kalite Kontrol ve Boyutsal Ölçüm, CNC Tezgâh Operatörlüğü ve Kaynak Operatörlüğü' eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen törene; EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili ve MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, müdür yardımcıları ve MEGEM eğitmenleri katıldı.

“Sanayimizin sizlere çok ihtiyacı var”
Sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek, “Göreve geldiğimiz günden beri ‘sürekli eğitim’ dedik ve eğitime çok büyük önem verdik. Ne mutlu ki bu gayretlerimiz karşılıksız kalmadı. Öğretmenlerimizin destekleriyle hem öğrencilerimizi hem de sizler gibi meslek sahibi edindirmeye çalıştığımız gençlerimizi bu eğitim kurumlarında görmek bizi gerçekten mutlu etti. Ne mutlu ki bugün artık sizde elinde altın bileziği olan kişilerden biri oldunuz. Sanayimizin sizlere çok ihtiyacı var. Eskişehir sanayimizin oldukça güçlü bir nitelikli iş gücü var. Bu ordu sizlerle daha da güçlendi” diye konuştu.

“21 kursiyer mezun olmadan iş sahibi oldu”
Eğitim aşamasındayken 21 kursiyerin iş sahibi olduğunu söyleyen Başkan Küpeli, “Bundan önce yaptığımız eğitim programların sonunda tüm kursiyerlerimiz işe yerleştirildi. Sizin gibi meslek sahibi olan arkadaşlarımız sanayicilerimizin özellikle aradığı çalışanlar. Bizim amacımız nitelikli personel yetiştirmek, sanayicimize yardım etmek ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu dönem de henüz eğitim aşamasındayken 21 kursiyerimizin iş sahibi olduğunu görmek bizleri son derece mutlu etti. Hepinizi göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyorum ve iş hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.
Konuşmanın ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere mezuniyet sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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