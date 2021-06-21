218 sokak hayvanı daha sıcak bir yuvaya kavuştu

Tepebaşı Belediyesi'nin Doğal Yaşam Merkezi'nden 218 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 218’e ulaştı. Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne yaklaşık 10 bin sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahiplendirme çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılının OcakMayıs döneminde merkez tarafından sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı 218’e ulaştı. 157 köpek ve 61 kediyi evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, “Satın alma, sahiplen” diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulundu.

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