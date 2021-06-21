Eşarpçılarda da hareketlilik başladı

Pandemi döneminde gevşetilen yasaklarla birçok esnaf gibi eşarp satışı yapan işyerlerinde de hareketliliğe sebep oldu

Giyim sektöründe oluşan hareketlilik eşarpçılara da yansıdı. Düğün hazırlığı yapanların abiye kıyafete uygun eşarp ve şal satışı yapan işyerlerinde oluşturduğu yoğunluk esnafın yüzünü güldürdü. Sektörlerindeki hızlılığın başlıca sebeplerini anlatan Nesrin Arda, işlerinin bu şekilde devam etmesini umduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Pandemide uygulanan kısıtlamaları azalttıktan sonra işlerde hızlanma oldu”

“Kısıtlamalar azaldıktan sonra işlerde hızlanma oldu. Herkes düğün telaşına girdi. Bu da bizim işlerimize yansıdı. Düğünlerin getirdiği artıları yaşıyoruz. Abiye eşarpları ve şalları tercih ediliyor. Düğüne gidecek kişiler abiye kıyafetlerine uygun şallarını ve eşarplarını alıyorlar. Hediyelik ürün alanlar çoğaldı. Uzun zamandır insanlar birbirleri ile görüşmüyordu. Şimdi ise herkes birbiriyle görüşüyor ve hediyeler götürüyor. Bu da bizim işimizi hızlandırdı. Belli bir yaşın üzerindeki teyzelerimiz uzun zamandır dışarıya çıkmıyordu. Aşılama çalışmalarından sonra onlar da dışarı çıkınca doğal olarak farklı eşarp ihtiyaçları oluştu. Bu ve bunun gibi etkenlerle birlikte işlerimizde hareketlilik başladı. Umuyoruz ki bu şekilde devam eder.”

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