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Eskişehir’de istinat duvarı çöktü, bodrum katındaki evi su bastı

İHA

Eskişehir’de istinat duvarı çöktü, bodrum katındaki evi su bastı

Eskişehir’de öğleden sonra başlayan şiddetli yağışla birlikte bir apartmanın istinat duvarı çökerken, bodrum katında bulunan evi su bastı.
Emek mahallesinde bulunan bir apartmanın istinat duvarı, yoğun sel suları nedeniyle çöktü. Yüksek kesimlerden akan sel suları apartmanın bodrum katında bulunan eve doldu. Mutfak ve oturma odasında bulunan eşyalar, suya batarak zarar gördü. Zor anlar yaşayan ev sahipleri kendi imkânlarıyla suları temizlemeye çalıştı. Apartmanın önünde bulunan bahçe içerisindeki ekili mahsuller ise su altında kaldı.

“Çocuk içeride yatıyordu, onu çıkardım içeriyi su basar diye”
Duvarın yıkılması sonucunda evini su basan vatandaş, zor anlar yaşadıklarını ifade ederek, “Su gelmesin diye sağı solu toparlamıştım, dışarıdan sel geliyordu. Sonra duvar yıkıldı. Duvar yıkılır yıkılmaz kendimi duvarın üzerine attım. Ondan sonra zaten bir şey yapamadık. Çocuk içeride yatıyordu, onu çıkardım içeriyi su basar diye. Zaten içeri girdi sel” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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