Şiddetli yağış kaza yaptırdı

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Eskişehir’de yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü trafik kazası yaptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, EskişehirAfyonkarahisar karayolu Kümbet Kavşağı mevkinde meydana geldi. Sürücü M.K., 03 BS 458 plakalı kamyonu ile Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e seyir halindeyken yolun yağışlı olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı kamyon yolun sol tarafında yan yattı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü M.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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