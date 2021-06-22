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(ÖZEL) Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç TEKNOFEST’te Eskişehir’i temsil edecek araç yürür hale geldi Bakan Selçuk’un da dikkatini çeken elektrikli araç yakında hazır olacak Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata “2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz” Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Taner Tüysüz “Okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir’i bu yarışmada temsil edeceğiz”

İHA

(ÖZEL) Lise öğrencilerinden en ucuz ve en hızlı elektrikli araç TEKNOFEST’te Eskişehir’i temsil edecek araç yürür hale geldi Bakan Selçuk’un da dikkatini çeken elektrikli araç yakında hazır olacak Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata “2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz” Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Taner Tüysüz “Okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir’i bu yarışmada temsil edeceğiz”

Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, kısıtlı imkanlarla yapmış oldukları elektrikli araç ile TEKNOFEST’e katılacaklar.
TÜBİTAK kapsamında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 45 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek. TEKNOFEST’in 'Elektrikli Araçlar' dalında düzenlenen ve lise düzeyindeki yarışmasına Eskişehir’den Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi de katılacak. Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğretmenleri ve öğrencilerinin 4 aylık çalışmalarıyla çalışır haldeki iskelet araç oluşturuldu. Şase kısmında profil, gövde kısmında ise kompozit malzeme kullanılan araçta 60 volt, 3000 watt elektrikli motor kullanıldı. Yürür aksamı tamamlanan araçta iyileştirme çalışmaları devam ederken dış giydirmesi için hazırlıklar başladı. Araç, 45 Eylül 2021’de İstanbul Park Pisti’nin çevresinde 1 saatte 5 tur atarak 27 kilometre yol gidecek. Çevre kuruluşlardan ve işletmelerden desteklerle yapılan araçta bölüm öğretmenlerinin hedefi ise ilerleyen yıllarda elektrikli motorunu kendilerinin üretebileceği imkâna ulaşmak.
“20212022 eğitim öğretim yılından itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz”
Okullarında önümüzdeki sene elektrikli araçlar dalında eğitim verilecek olmasının bu yarışma için kendilerini teşvik ettiğini belirten Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Özata, “TÜBİTAK’ın düzenlediği TEKNOFEST’te elektrikli araçlar dalının olduğunu öğrendik. Biz de alan şeflerimiz, öğretmenlerimiz ve ilgili öğrencilerimizle birlikte günlerce süren tartışmalar sonucu bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Bunun en büyük etkeni okulumuzun motorlu araçlar alanına elektrikli araçlar dalının açılması için verdiğimiz teklifin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmesi oldu. Biz 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren elektrikli araçlar dalında eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizin ilgisini çekebilmesi için bir elektrikli araç üretip TEKNOFEST’e katılmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.
“Okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir’i bu yarışmada temsil edeceğiz”
Yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan araçla ilk hedeflerinin yarışa katılıp Eskişehir’i ve okullarını temsil etmek olduğunu belirten Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Taner Tüysüz, “Bu projenin açığa çıkmasında, okulumuzda elektrikli araçlar dalının açılacak olması bizim için öncelikli oldu. Dolayısıyla elektrikli araçlar dalının okulumuzda açılacak olmasıyla biz bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Bu aracın yapımında bizimle ortak fikir beyan edebilecek ve bu çalışmayı birlikte yürütebileceğimiz arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. Öğrencilerimizden 5 kişinin de desteğiyle 4 ay kadar önce aracın yapımına başladık. 45 Eylül tarihlerinde İstanbul Park pistinde gerçekleşecek olan bu yarışmaya katılacağız. Öncelikle bizim amacımız aracımızı o pistte hareket ettirmek, okulumuzun adını ve beraberinde de Eskişehir’i bu yarışmada temsil etmek. Önümüzdeki yıl içerisinde şu andaki oluşturmuş olduğumuz motor ve diğer aksamlar üzerinde çalışarak geliştireceğiz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Eskişehir’i ziyareti kapsamında okullarındaki programında araçlarını gördüğünü belirten Alan Şefi Taner Tüysüz şu ifadeleri kullandı:
“Fotoğraf çekimi esnasında aracın yanına geldi. Bizimle birlikte fotoğraf çekindi. Özellikle de aracın fotoğrafının çekilmesini basın mensuplarına söyledi. Bizlere de teşekkür ve tebriklerini iletti.”

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