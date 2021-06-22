Son yılların en yüksek yağış verileri elde edildi Dün en yüksek yağış, metrekareye 50 kilogram olarak Teksan bölgesinde gerçekleşti Haziran ayı geçmiş yıllar ortalaması olan 44.1 kilogram, ay bitmeden 69.8 kilogram ile aşıldı

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Eskişehir’de dün metrekareye düşen ve bazı bölgelerde 50 kilogram olarak ölçülen yağmur ile son yılların en yüksek verileri kaydedildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’de etkisini gösteren sağanak yağış son yılların en yüksek verilerinin kaydedilmesine sebep oldu. Eskişehir bölge genelinde metrekareye ortalama 30 kilogram yağmur düştü. Ankara çevre yolu üzerinde bulunan Teksan Sanayi Sitesi ve çevresine ise düşen yağmur miktarı 50 kilogram olarak ölçüldü. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Haziran ayında metrekareye ortalama 44.1 kilogram yağış düşerken, ay sonu gelmeden bu rakam çoktan geçildi. Ay bitimine 8 gün kala metrekareye 69.8 kilogram yağış düşmüş oldu.

Bugün için Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tekrar gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışların öğleden sonra etkisini göstereceğini belirten yetkililer, vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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