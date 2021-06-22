Eskişehir için yine sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, günlerdir yağan sağanak yağışın etkisi altında kalan Eskişehir'de yağışların en az bir gün daha devam edeceği uyarısı yaptı.

Edinilen bilgiye göre Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'in yer aldığı bölge genelinde parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Eskişehir ve Kütahya geneli ile Bilecik'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve batı, zaman zaman güney yönlerden orta kuvvette edeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, öğle saatlerinden itibaren etkili olacak yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştan dolayı; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

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