Sel sonrası oluşan çukurlara lastikli önlem Sanayi esnafı dev çukurlar için böyle çözüm buldu

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Eskişehir’de dün yaşanan sel sonucunda Küçük Sanayi yollarında oluşan dev çukurlara karşı kendi imkânlarıyla tedbir alan esnaf, yola lastikler koyarak araçların maddi hasar görmesini engellemeye çalışıyor.

Eskişehir’de yaşanan yoğun yağmur nedeniyle oluşan sel sularıyla birlikte birçok yolda bozulmalar yaşandı. Yüksek kesimlerden akan şiddetli su nedeniyle yollarda dev çukurlar oluşurken, asfalttan kopan parçalar ise çevreye yayıldı. Ortaya çıkan derin çukurlara çözüm bulmak isteyen Eskişehir Küçük Sanayi Sitesi esnafı, çukurların önüne lastik bıraktı. Diğer sürücülere uyarılarda bulunmak isteyen vatandaşlar, arabaların maddi hasar görmesini de engellemeye çalıştı. Ortaya çıkan ciddi zarara çözüm bulunmasını isteyen esnaf, yetkililerden yardım bekliyor.

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