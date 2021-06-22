Başkan Alp, Beylikova Gençlik Merkezi'nin açılış müjdesini verdi

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Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, ilçede geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan Beylikova Gençlik Merkezi'nin açılış müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapımına başlanan ve bünyesinde resim ve müzik atölyelerinin yanı sıra kütüphane ile spor salonu da bulunduran Beylikova Gençlik Merkezi’nin bir yılın ardından hizmete açılacağı müjdesi Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp tarafından verildi. Temeli 2020 yılında atılan Beylikova Gençlik Merkezi’nde sona gelindi. Yapımında sona gelinen Gençlik Merkezi hakkında Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, “Güzel bir gençlik merkezi olacak. Beylikova'mıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

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