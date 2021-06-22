Eskişehir´de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de jandarma ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Tepebaşı, Odunpazarı, Sarıcakaya, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde 9 kişinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla FETÖ, PKK/YPG/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınarak ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI
Ayrıca, PKK terör örgütünü övücü, Türkiye Cumhuriyeti devleti aleyhine kamuoyunu yanıltıcı yayınlar yaptığı belirlenen ve merkezi Almanya´da bulunan 2 internet sitesi Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Kapatma kararı verilen internet sitelerinin yöneticiliğini yapan ve yurt dışında yaşadığı belirlenen 2 şüphelinin kimlik tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-06-22 19:30:52
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