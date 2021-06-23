Patent başvurusunda bölgede Eskişehir’in önünde sadece Ankara var Eskişehir, mayıs ayında 2021 yılının en yüksek patent başvurusunu yaptı

Eskişehir'de geçtiğimiz mayıs ayında 13, bu yılın ocaknisan ayları düzeyinde ise toplamda 40 patent başvurusu gerçekleştirildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, mayıs ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre; Eskişehir, mayıs ayında il olarak 2021 yılının diğer aylarına göre en yüksek patent başvurusunda bulundu. İlde, ocak ayında 6, şubatta 5, martta 7, nisan ayında 9 patent başvurusu yapılırken, mayıs ayında ise bu sayı 13’e yükseldi. Ocakmayıs aylarında ise il genelinde toplamda 40 patent başvurusu tamamlandı.

İç Anadolu bölgede bulunan şehirlerde yapılan patent başvuru sayısında Eskişehir’in önünde sadece başkent Ankara yer aldı. Mayıs ayında Ankara’da 63 patent başvurusu yapılırken, bölgedeki diğer iller Eskişehir’i geçemedi.

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