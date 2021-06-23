Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi

İHA

Emekli olduğu fakültenin otoparkında can verdi Kalp krizi geçiren Prof. Dr. Karasu'nun, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarete geldiği belirlendi

Eskişehir’de bir öğretim üyesi, emekli olduğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi otoparkındaki aracının başında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden emekli olan öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu, fakülte otoparkına park ettiği aracında kalp krizi geçirdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin olduğu ihbarı üzerine otoparka gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Karasu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı şeritlerle kapatırken, belediye tabibinin yaptığı incelemede Karasu’nun kalp krizi nedeniyle öldüğü anlaşıldı.
Diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyaret etmiş
Prof. Dr. Tahir Karasu'nun ailesinin olmadığı ve emekli olduğu okula vakit geçirmek için geldiği, fakülte çevresine diktiği ağaçların bakımını yapmak için ziyarette bulunduğu öğrenildi. Karusu'nun son olarak telefonda yeğeniyle konuştuğu ve kendisini iyi hissetmediğini söylediği ortaya çıktı. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karasu'nun cenazesi Eskişehir'in Alpu ilçesinde defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Kiralık araçlara yoğun talep var Otobüs bilet fiyatlarının pahalılığı ve açılan turizm sezonu vatandaşı kiralık araca yönlendirdi Oto kiralama işiyle uğraşan Hasan Köle: “Araç kiralamak insanlara daha cazip geliyor, işlerimiz yüzde 80 artmış durumda”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kiralık araçlara yoğun talep var Otobüs bilet ...
Patent başvurusunda bölgede Eskişehir’in önünde sadece Ankara var Eskişehir, mayıs ayında 2021 yılının en yüksek patent başvurusunu yaptı
YEREL HABERLER Patent başvurusunda bölgede Eskişehir’in önünde ...
Eskişehir´de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Eskişehir´de terör propagandası yapan 9 kişi ...
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi tutuklandı
Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden silah çıktı
YEREL HABERLER Bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinden ...
İhbar edilen şahsın üzerinde silah bulundu
YEREL HABERLER İhbar edilen şahsın üzerinde silah bulundu
Jandarmadan sosyal medyada terör propagandasına operasyon
YEREL HABERLER Jandarmadan sosyal medyada terör propagandasına ...
Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma dönemine ait kadın heykeli ele geçirildi
Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezleri gönüllü eğitmenlerini arıyor
Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik maske cezası yedi Fabrikadan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Bin 500 TL'lik demir çalarken yakalandı, 900 TL'lik ...
Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmak isteyen 4 kişi jandarmaya ...
Sosyal medya 'buluntu plaka' ilanları ile doldu Sel suları sebebi ile yerinden sökülen plakaların sahipleri aranıyor Sular çekildi çevreye yayılan plakalar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sosyal medya 'buluntu plaka' ilanları ile doldu Sel ...
İki yılda `saadet zinciriyle´ 7 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER İki yılda `saadet zinciriyle´ 7 milyonluk vurgun
Tarihi çukur çeşmenin bakır kurnaları çalındı
YEREL HABERLER Tarihi çukur çeşmenin bakır kurnaları çalındı
Yağmur sonrası alt geçitte biriken sular 20 saattir tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Yağmur sonrası alt geçitte biriken sular 20 saattir ...
Hava kargo için en uygun yer Eskişehir Başkan Küpeli, “Eskişehir, Türkiye’nin hava kargo merkezi olmalı”
YEREL HABERLER Hava kargo için en uygun yer Eskişehir Başkan Küpeli, ...
Günyüzü'nde kısa süreli şiddetli yağış Ulaşım güçlükle sağlandı, bazı bölgeleri sel bastı, ekili alanlar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Günyüzü'nde kısa süreli şiddetli yağış Ulaşım ...
Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Güpegündüz silahlı saldırı: 1 yaralı
Başkan Alp, Beylikova Gençlik Merkezi'nin açılış müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Alp, Beylikova Gençlik Merkezi'nin açılış ...
Eskişehir’in tarihi Helenisitk ve Roma Dönemi’nden çok eski ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Sevinç Erbaşı; “Eskişehir’in en eski tarihi yazısız belgelerin ortaya çıktığı tarih öncesi dönemle başladı" "Eskişehir geçmiş uygarlıklar için birçok konuda önemli bir merkez oldu" "Osmanlı Devleti’nin bu topraklarda kurulmuş olması tesadüfi değil"
YEREL HABERLER Eskişehir’in tarihi Helenisitk ve Roma Dönemi’nden ...
Üreticiler yağıştan memnun Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan "15-20 gündür aldığımız yağmurlar üreticimizin ürünlerine çok güzel katkı sağladı" "Dün Eskişehir’de yaşanan sel Tepebaşı bölgesindeki tarımı pek olumsuz etkilemedi" "Bizim için en büyük afet, verilen eğmeğe karşılık üreticinin ürünlerinin güzel bir fiyatta satılmamasıdır”
YEREL HABERLER Üreticiler yağıştan memnun Tepebaşı Ziraat Odası ...
Başkan Ataç dünya 5’incisi Hasan Efe Ar’ı tebrik etti “Türkiye’nin Efe’lere ihtiyacı var
YEREL HABERLER Başkan Ataç dünya 5’incisi Hasan Efe Ar’ı tebrik ...
Eskişehir’de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su doldu
YEREL HABERLER Eskişehir’de kanalizasyon taştı, bir binanın altı su ...
Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip günlük bakımlarını yaptılar
YEREL HABERLER Hayvan bakımevindeki kedi ve köpekleri besleyip ...