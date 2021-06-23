Çocuk Üniversitesi yaz dönemi programları başlıyor

Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocukları ve gençleri bilim ve sanat ile buluşturuyor.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Çocuk Üniversitesi 717 yaş gruplarındaki çocuklara ve gençlere yönelik birçok eğitici program sunuyor. Bilim, sanat ve spor alanlarında programlar açarak çocuklara ve gençlere akademik ortam deneyimi kazandırmayı, yeni düşünceler üretmeye ve araştırmaya teşvik etmeyi, bilimsel düşünme becerilerinin temellerini atmayı, bilim, sanat ve spor alanlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmayı, hayal gücünü ve duygularını sanat yardımıyla ifade etmesine yardımcı olmayı, meslek seçimlerinde yol göstermeyi ve tüm bunların yardımıyla özgüven duygularını geliştirmeyi amaçlıyor. Tüm bu amaçların gerçekleştirilme sürecinde ise Anadolu Üniversitesi'nin değerli öğretim elemanları bilgi ve deneyimleri ile Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne katkı sunarak çocuklara ve gençlere ilham kaynağı oluyor.

Yaz döneminde Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde açılması planlanan 10 farklı program yer alıyor. Bu programlar ise; klasik gitar, müzik teorisi, antik uygarlıklar, doğada keşfedilen matematik, çocuklara yönelik İngilizce konuşma dersleri, matematiğin gerçek hayat uygulamaları, gezelim görelim bitkileri tanıyalım, yetkin/etkin okurluk, ilkokul ve ortaokul çevrimiçi matematik yaz kursları olarak belirlendi. Merkezin ilerleyen dönemlerinde faaliyet alanlarını fen bilimleri, sosyal bilimler, spor bilimleri, sağlık bilimleri ve sanat olmak üzere beş farklı alana yayarak yapılan etkinliklerin genişletilmesi hedefleniyor.

Açılması planlanan programların yürütücü kadrosunda; klasik gitar ve müzik teorisi programında Prof. Lilian Tonella Tüzün, antik uygarlıklar programında Öğr. Gör. Dr. Atilla Tekin, doğada keşfedilen matematik programında Prof. Dr. Serap Erdoğan, çocuklara yönelik İngilizce konuşma dersleri programında Arş. Gör. Musa Tömen, matematiğin gerçek hayat uygulamaları programında Dr. Öğr. Üyesi Özlem Esen, gezelim görelim bitkileri tanıyalım programında Prof. Dr. Fatma Zerrin Saltan, yetkin/etkin okurluk programında Dr. Öğr. Üyesi Fatma Okumuş ve matematik programında ise Prof. Dr. Hüseyin Bahadır Yanık yer alıyor.

Tüm programlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak, programlara kayıt yaptırmak ya da program önerisinde bulunmak isteyenler www.cocuk.anadolu.edu.tr adresini ziyaret edebilecek.

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