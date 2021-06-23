Tepebaşı'nda ilaçlama çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, haşereyle mücadele kapsamında mahallelerde gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün larvasit ve sinek türleri ilaçlamaları tüm bölgede sürüyor. Sivrisinek, ergin, karasinek, larva ve diğer zararlı haşere gruplarıyla titizlikle mücadele eden ekipler, Tepebaşı ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen renksiz, kokusuz ilaçlar kullanıldığını belirtti. Teknik donanımlı araçlar ile çalışan deneyimli belediye personelinin, gün içinde ve gece saatlerinde düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarının, hava koşullarının el verdiği sürece devam edeceği kaydedildi.

Tepebaşı sakinleri de devam eden ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirtiyor.

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