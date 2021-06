Misafir mezunlar vedalaştı

Okumak için dünyanın dört köşesinden Eskişehir’e gelip eğitimlerini başarıyla tamamlamanın ardından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’den gitmeden önce son kez bir araya geldiler.

Afrika’dan Asya’ya, Balkanlar’dan Avrupa’ya kadar uzanan Türkiye sevdasının simgesi olan yabancı uyruklu öğrenciler, burada aldıkları eğitimlerin ardından memleketlerine dönüyorlar. Eskişehir’de bulunan üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, ülkelerine gitmeden önce son kez arkadaşlarıyla bir araya gelerek vedalaştıralar. Yaklaşık 10 senedir Eskişehir’e gelen öğrencileri bir çatı altına toplayan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından düzenlenen kahvaltıda birleşen mezunlar, Türkiye hatırasını anlatıp gitmeden önce duygulandılar. Yıllardır yurtta veya evde beraber kaldıkları öğrenciler, aynı dersliklerini paylaştığı ancak ülkeler farklı olduğu için hayatında belki de bir kez daha görüşemeyeceği için gözyaşlarını tutamadılar.

Pandemi koşulları altına Eskişehir Öğretmen Evi’nde düzenlenen kahvaltı programına birçok ülkeden yaklaşık 35 yeni mezunun yanı sıra, YUDER Başkanı Nihat Demir, Başkan Yardımcısı Şükür Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdür Gökhan Akyıldız ve beraberindeki heyeti de katıldı.

Kahvaltı programında konuşan YUDER Başkanı Nihat Demir, mezun olan öğrencileri önce tebrik etti, sonra da gelecek hayatlarında başarılar diledi. Her bir öğrencinin kendi ülkesine Türkiye’nin elçisi olduğu olduğunu hatırlatan Demir, “Türkiye’nin kapısı sizin için her zaman açıktır. Sizin gibi güzel kardeşlerimizi özleyeceğiz. Ancak sizin parlak geleceğinizi görünce bu ayrılmamızın bir anlamlı olduğunu göreceğiz” dedi.

Öğrenciler de, Türkiye’ye karşı minnettar olduğunu söyleyerek, ülkesinde Türkiye adına çalışmalar yapacağı ve Türk insanını her zaman sevdiklerini söylediler.

