Eskişehir Sanayi’de 10 binin üzerinde çalışan aşılandı ESO Başkanı Kesikbaş: “Aşılamada sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz”

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’deki sanayi çalışanlarına yönelik 10 binin üstünde aşılama yapıldığını belirterek, tüm vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

ESO’da gerçekleştirilen “Aşı Sonrası Covid19’da Yeni Süreç” istişare toplantısında, sanayi çalışanlarına yönelik yapılan aşı çalışmalarından dolayı Eskişehir’in üretim gücüne büyük destek sağlandığı bildirildi. Toplantıya ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Mamur katıldı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, pandemi ile mücadele sürecinde kendilerine verdiği destekten ötürü Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve ekibine teşekkürlerini iletti. Sanayi çalışanlarının büyük bir kısmının aşılandığını belirten Kesikbaş, “Aşılama süreci başladığında da hızla karar alan ve çalışanların aşılanması için büyük gayret gösteren İl Sağlık Müdürümüzün destekleri bizler için çok kıymetlidir. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı aşılandı. Süreci hep beraber ve düzen içerisinde sürdürüyoruz. İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde atlatacağız. Bugüne kadar 10 binin üstünde çalışanımız aşılandı. Tüm şehrimizi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.



“Pandemi süresince sanayi çalışanlarımızı yakından takip ettik”

Toplantı sonrası konuşan Bilge ise, sağlık çalışanlarının insan yaşamının her anında yanında olduklarını ve sağlık hizmetinin en iyisini Eskişehirlilere ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti. Bilge, “7 gün 24 saat kesintisiz görevimizin başında, halkımızın hizmetindeyiz. Pandemi süresince sanayi çalışanlarımızı da yakından takip ettik, onların yanında olduk. Şimdi geniş bir kitlesel aşılama çalışması ile pandemi ile mücadele ediyoruz “diye konuştu.

Yapılan değerlendirmelerden sonra ESO Başkanı Kesikbaş, Bilge, Zeytin ve Mamur’a üstün gayretlerinden dolayı sanayiciler adına plaket takdim etti.

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