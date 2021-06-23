Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği anları sosyal medyadan paylaşan M.S. ile hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu tespit edilen M.B.´ye 2'şer bin 66'ar lira ceza uygulandı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteler ilçesinde yaşayan M.S.´nin, köpeğini otomobilin bagajına kilitlediği görüntüleri sosyal paylaşım sitesinde yayınladığını tespit etti. Savcılık talimatıyla M.S.´nin yanı sıra M.B.´nin de hayvanlarına kötü muamelede bulunduğu belirlendi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 kişiye de 2'şer bin 66´şar lira ceza uyguladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2021-06-23 16:36:33



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