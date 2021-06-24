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(ÖZEL) Mavi kapaklar artık güvende Destekçileri bir daha hırsızlık olmasın diye dede ve torunun evine güvenlik kameraları taktırdı Hayırseverlerden 11 tekerlekli sandalye bağışı da aldılar

İHA

(ÖZEL) Mavi kapaklar artık güvende Destekçileri bir daha hırsızlık olmasın diye dede ve torunun evine güvenlik kameraları taktırdı Hayırseverlerden 11 tekerlekli sandalye bağışı da aldılar

Eskişehir’de geçtiğimiz hafta 30 çuval plastik kapağı çalınan hayırsever dede ve torunun üzüntüsünü gören takipçileri, güvenlik kamerası ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu.
Eskişehir’de yaşayan ve ülke çapında topladıkları plastik kapakları tekerlekli sandalyelere dönüştürerek yardımlar yapan dedetorunun geçtiğimiz hafta evinin bahçesinin duvarından, içerisindeki 160 kilogram kapağın olduğu toplam 30 çuval çalınmıştı. Durum dede Halit Aydoğan’ı (74) üzmüş ve gözyaşlarına neden olmuştu. Haberin yayılmasının ardından sevenleri dede ve toruna yardım etmek için adeta sıraya girdi. Görüntüleri gören takipçilerinden biri dede ve torunun evine güvenlik kamerası sistemi kurdu. Takipçisi, dede ve torunun evinin belli noktalara 2 adet güvenlik kamerası takarak evin çevresini kayıt altına almaya imkânı sağladı. Diğer takipçileri ise yine hırsızlık haberlerinin ardından dede ve toruna ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları üzere 11 adet tekerlekli sandalye yolladı.

Yardımlar dede ve torunu mutlu etti
Hediye edilen güvenlik kameraları ve tekerlekli sandalyeler hakkında konuşan torun Melike Sarıtaş (18), kapaklar çalındığında çok üzüldüklerini ve yayılan haberlerin ardından üzüntülerini hafifletebilmek için çeşitli yardımlar yapıldığını ifade etti. Destek olan herkese teşekkür eden Melike Sarıtaş, “Kapaklar çalındığında çok üzüldük, çünkü burada 74 yaşındaki dedem ve destekçilerimizin emeği söz konusu. Bu kapaklar engelli kişilerin özgürlüğe açılan penceresi gibiydi bizim için. Emniyet birimlerimizin ve sizin haberinizin desteğiyle de hırsızlığı yapan kişi bulundu ve şuan da hapiste. Haberle duyulduktan sonra bize mesaj attılar. Neden bu zamana kadar güvenlik kamerası taktırmadığımızı sordular. Sonrasında geldiler, kamera sistemimiz takıldı ve dedem de çok sevindi gerçekten. Bundan sonra inşallah böyle olaylar yaşamayız. Kamera takanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun gerçekten sizden. Kapak çalınmasının ardından çok sarsıldık. Kapaklar çalındırdıktan sonra hayırseverler dedemin gözyaşlarını görmüşler ve bize ‘yeter ki dedemiz ağlamasın’ diye bir sürü sandalye yolladılar. Şuan da burada 11 tane araç var “ diye konuştu.

“Bu kameralar emniyetimiz olacak”
Yapılan sandalye ve güvenlik kamerası destekleri için çok mutlu olduğunu ifade eden dede Halit Aydoğan, hırsızlara karşı evlerinin daha güvenli olduğunun altını çizdi. Dede Halit Aydoğan, desteklerle ilgili, “Ersin ve Halis kardeşim bizim durumumuzu görmüş. Hemen gelip evimize kamera taktılar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu kameraların hem mahallemizin hem de bizim emniyetimiz olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Emniyet güçlerimize buradan sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Allah razı olsun” diye konuşarak yardım edenlere teşekkür etti
Ayrıca dede Halit Aydoğan, ihtiyaç sahiplerine teslim edecekleri 11 tane tekerlekli sandalye için de çok mutlu olduklarını dile getirirken, yardımlarından ötürü onlara da teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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