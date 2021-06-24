Çocukların karne heyecanı

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencileri, sona eren 20202021 eğitimöğretim yılını kutladı. Mezun olan minikler, birbirinden renkli elbiseleri ile mezuniyet töreninde neşe saçtı.

Tepebaşı Belediyesi’nin Yaşam Köyü’nde hizmet veren Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. 20202021 eğitimöğretim yılı kapanış törenine, Aşağı Söğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencisi ve karne alan 27 çocuk, veliler ve merkez yetkilileri katıldı. Programda çocukların gruplar halinde gerçekleştirdiği “Hayvanlar alemi şenliği yürüyüşü” renkli görüntülere sahne oldu. Sırasıyla podyuma çıkan öğrenciler, taşıdıkları kostümler ile beğeni topladı. Programda daha sonra tüm çocuklar hep birlikte ritim çalışması sahneledi. Törende daha sonra çocuklara karneleri takdim edildi. Karne töreni; öğrenciler, veliler ve merkez yetkililerinin hep birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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