ESOGÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamalarında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Times Higher Education (THE) 2021 verilerine göre dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasına girerek ilk kez listede yer aldı.

68 ülkeden 475 üniversitenin bulunduğu değerlendirme sıralamasında Türkiye’den 31 üniversite bulunuyor. Haziran ayında açıklanan RUR (Round University Rankings) verilerine göre de dünya üniversiteleri sıralamalarına 646’ncı sıradan ilk kez giren ESOGÜ, eğitim alanında 562, araştırma alanında 613, uluslararası çeşitlilik alanında 772, finansal sürdürülebilirlik alanında 718’inci oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.