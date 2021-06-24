Roma ve Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikkeyi satamadan yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma ve Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikkeyi satamadan yakalandı

İHA

Roma ve Bizans dönemine ait 52 gümüş ve bronz sikkeyi satamadan yakalandı

Eskişehir’de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 52 adet gümüş ve bronz sikke bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs veya şahısların, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla alıcı aradıklarının tespit edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından bahse konu tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Tespit edilen bilgiler doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince EskişehirSeyitgazi karayolu üzerinde yapılan yol aramasında N.Ü isimli şüpheli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 52 adet gümüş ve bronz sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.
Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli N.Ü. hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı. İfadesi alınan N.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ESOGÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamalarında
YEREL HABERLER ESOGÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri ...
Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: Eskişehirspor ...
Çocukların karne heyecanı
YEREL HABERLER Çocukların karne heyecanı
Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Eskişehirspor son mücadelesini veriyor Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu: “Eğer bugün imza vermezlerse, yarın ne yazık ki kapısını çalacakları bir muhatap dahi bulamayacaklar”
YEREL HABERLER Eskişehirspor son mücadelesini veriyor Eskişehirspor ...
Kırka Boraks Spor Kulübü genel kurul toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Kırka Boraks Spor Kulübü genel kurul toplantısı yaptı
TOJDE etki değeri ile uluslararası bir başarı gösterdi
YEREL HABERLER TOJDE etki değeri ile uluslararası bir başarı ...
Porsuk suyu yağmurla sarardı Eskişehir'in en önemli sembolü olan Porsuk Çayı'nın debisi de arttı
YEREL HABERLER Porsuk suyu yağmurla sarardı Eskişehir'in en önemli ...
Roma ve Bizans dönemine ait 52 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Roma ve Bizans dönemine ait 52 sikke ele geçirildi
(ÖZEL) Aracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya kulak verin Direksiyon hakimiyetini sağlayan rot-balans ayarı hayati önem taşıyor Ön bakım ve rot-balans ayarı ustası Orhan Geçit: “En küçük bir sorun hayati risklere neden olabilir” "Ayar yapılmazsa ya da kontrol edilmezse akslarda çıkma, kopma yaşanabilir"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Aracınızla uzun yola çıkmadan önce bu uyarıya ...
(ÖZEL) Mavi kapaklar artık güvende Destekçileri bir daha hırsızlık olmasın diye dede ve torunun evine güvenlik kameraları taktırdı Hayırseverlerden 11 tekerlekli sandalye bağışı da aldılar
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mavi kapaklar artık güvende Destekçileri bir ...
(ÖZEL) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para vermiyor Güneş panelleri ile elektriğini üretip hem evinin ihtiyaçları hem de için kullanıyor, sera ve tarlasını para vermeden suluyor Emekli olduktan sonra Bilecik'teki bağ evini kuran Mehmet Çolak: "Ürettiğim elektriğin normal şebekeden farkı yok, hiçbir sıkıntı da çekmiyorum” “Tüm elektrik ve ışık ihtiyacımı karşılıyor”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kurduğu sistemle 10 yıldır elektriğe para ...
Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince koruma altına alındı
YEREL HABERLER Karayolunda başıboş dolaşan oğlak trafik polislerince ...
Uyuşturucu alışverişinden yakalanan 5 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu alışverişinden yakalanan 5 kişiden 1’i ...
Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler hızlandı
YEREL HABERLER Düğün yasaklarının kalkması ile çiçekçilerde işler ...
Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
YEREL HABERLER Köpeğin bagaja kilitlenmesine 2 bin 66 lira ceza
Eskişehir ve Kütahya´daki vaka artışlarının nedeni; ev ziyaretleri
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya´daki vaka artışlarının nedeni; ...
Sivrihisar gastronomi turizminde durdurulamıyor Tarihi Arastalar Çarşısında Sivrihisar Baklavacısı Zeliha Ana Yöresel Lezzetler Evi açıldı
YEREL HABERLER Sivrihisar gastronomi turizminde ...
Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar
YEREL HABERLER Eğilen elektrik direklerinin tamirini istiyorlar
10 bin liralık bilezik 100 lira Altın kaplama bileziğe yoğun ilgi var Eskişehir’de altın kaplama metal ürünlerin satışını yapan Adem Dikici: “10 bin liralık bileziğin aynısını 100 liraya alabiliyorlar”
YEREL HABERLER 10 bin liralık bilezik 100 lira Altın kaplama ...
Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
YEREL HABERLER Eskişehir OSB örnek bir projeyi daha hayata geçirdi
Eskişehir Sanayi’de 10 binin üzerinde çalışan aşılandı ESO Başkanı Kesikbaş: “Aşılamada sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz”
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi’de 10 binin üzerinde çalışan ...
Odunpazarı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Odunpazarı ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ...
Konyaspor, Eskişehirspor’un kapanmaması için imza verdi Eskişehir Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil: “Önümüzü açsınlar, borçları ödemek için yönetime gelelim”
YEREL HABERLER Konyaspor, Eskişehirspor’un kapanmaması için imza ...